Napoli, l'agente di Osimhen: "Forse in panchina contro la Roma. Può arrivare a 20 gol stagionali"

Raggiunto dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l'agente William D'Avila ha parlato del suo assistito e stella del Napoli Victor Osimhen: "Il ragazzo sta molto bene, speriamo di rivederlo in campo il prima possibile: tra qualche giorno lo vedremo allenarsi di nuovo col resto della squadra. La sua fase di adattamento si è conclusa, dispiace per l'infortunio che lo ha fermato in un periodo della stagione delicato. Ha un ottimo rapporto con Gattuso, un rapporto speciale: ci parla molto anche durante le sedute di allenamento".

Dopo la sfida di Europa League contro il Rijeka, gli azzurri saranno impegnati nella difficile partita contro la Roma, una delle squadre più in forma del campionato: "Spero che con i giallorossi Victor possa essere almeno in panchina. Se non si fa male può fare più di venti gol in questa stagione", ha aggiunto D'Avila.