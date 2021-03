Napoli, l'agente di Osimhen: "Gli è successo di tutto ma ora vuole la Champions"

Victor Osimhen è tornato al gol dopo un lungo calvario e ora è pronto a prendersi il Napoli: "Ho sentito tante cose nell’ultimo periodo, il ragazzo è stato fuori tanto tempo. Gli è successo di tutto e di più ma lui non è mai andato via, è sempre stato presente a Napoli e ha cercato di fare il meglio per il Napoli - ha spiegato a Radio Marte il suo agente Roberto Calenda - Vuole aiutare il Napoli ed è il suo obiettivo principe. Ha nelle corde il fatto di puntare in alto, giocare la Champions e farla da protagonista credo sia l’ambizione di ogni calciatore e lui ne ha tante. La Nazionale? Lui è stato convocato, poi deciderà. Speriamo che non si debba preoccupare più che altro. Osimhen non è un bomber? Tempo al tempo, poi facciamo due chiacchiere con chi lo sostiene".