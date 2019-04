Napoli, l'allenamento del Bentegodi e il mea culpa di Ancelotti

© foto di www.imagephotoagency.it

Un allenamento o poco più. E' questo quello che è andato in scena questo pomeriggio al Bentegodi per il Napoli, la gara che ha visto i ragazzi di Ancelotti battere 3-1 un Chievo matematicamente retrocesso dopo questo match.

Prove generali per l'Arsenal? A quattro giorni dalla sfida contro i gunners, Ancelotti ha schierato una formazione super offensiva con Insigne, Callejon, Mertens e Milik tutti in campo dal primo minuto. Una decisione che ha avuto come conseguenza qualche novità tattica, con Ghoulam a sinistra a galleggiare tra le linee di difesa e centrocampo e tre calciatori offensivi quasi sempre sulla stessa linea. Difficile dire se si tratta di una scelta ad hoc per questo match o, al contrario, se è un attacco che verrà riproposto giovedì sera per ribaltare il 2-0 dell'Emirates Stadium. "Sarà difficile scegliere la formazione. ma ce la farò", s'è limitato a dire Carlo Ancelotti al termine della partita.

Il mea culpa di Ancelotti - Più significativo il passaggio relativo agli errori commessi a Londra. Nel primo tempo, il Napoli è sembrato in balia degli avversari. In bambola, anche a causa di una strategia che non ha pagato: "Siamo stati sorpresi nella fase iniziale da questa pressione che non ci permetteva di uscire palla al piede - ha detto l'allenatore del Napoli -. L'errore fatto è stato quello di insistere nell'uscita quando in realtà si poteva andare in verticale. Al ritorno l'Arsenal sarà meno aggressivo. Nella seconda parte le abbiamo avute le possibilità. Al ritorno dovremo giocare molto in verticale".