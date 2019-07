Napoli, l'alternativa in mediana dopo le uscite: può essere un giovane

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo Di Lorenzo e Manolas, ed aspettando la definizione del colpo James, il Napoli si muove anche per il centrocampo. Il club al momento lavora per garantirsi un'alternativa valida alle spalle di Allan e Zielinski, ed all'occorrenza anche Fabian, e da tempo il nome più chiacchierato è quello di Jordan Veretout. Con l'agente del giocatore l'accordo c'è da mesi, il francese sogna l'approdo in azzurro dove vivrebbe anche lo scenario della Champions, ma gli ostacoli al momento sono diversi.

Il Napoli dopo Diawara ha necessità di sbloccare anche l'uscita di Marko Rog, che piace al Genoa ma soprattutto alla Fiorentina. Nonostante la possibilità di inserirlo proprio nell'affare con i viola, il club azzurro ragiona anche sul discorso delle liste, temendo di non riuscire a smaltire tutti i giocatori sotto contratto o comunque al limite un posto in più 'spenderlo' per l'attacco. L'idea potrebbe essere quella di inserire un under, in modo da non 'pesare' nella lista dei 23 (il Napoli ha solo Luperto e Insigne del settore giovanile, perdendo quindi due posti dei quattro imposti per il vivaio nei 25). Per questo il ds Giuntoli ha messo nel mirino Eljif Elmas, classe '99 del Fenerbachce, considerato un ottimo prospetto, al pari di Almendra, classe 2000 del Boca che però non cala la propria valutazione mentre la pista Erick Pulgar, che ha una clausola rescissoria inferiore ai 15mln, al momento è solo una delle alternative.