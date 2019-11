© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L'ammutinamento costerà 2,3 milioni ai giocatori del Napoli, stando a quanto rivela quest'oggi la Gazzetta dello Sport in edicola: le lettere sono state spedite ieri pomeriggio dalla sede dell'avvocato Grassani, con tanto di richiesta di risarcimento che arriverà fino al 25% dello stipendio mensile per tutti i giocatori ad eccezione di Allan e Insigne. Per loro 50%, evidentemente ritenuti più responsabili degli alti. Quindi il capitano sarà il più "vessato" con 350mila euro lordi di decurtazione, poi Allan (250), Koulibaly (230), Lozano, Manolas, Mertens, Callejon, Llorente, Milik, Ghoulam fino ad arrivare a Luperto e Gaetano.

Insigne 350mila

Allan 250mila

Koulibaly 230mila

Lozano 175mila

Manolas 145mila

Mertens 145mila

Callejon 115mila

Llorente 95mila

Milik 95mila

Ghoulam 90mila

Mario Rui 65mila

Hysaj 60mila

Ruiz 57mila

Elmas 57mila

Younes 57mila

Ospina 55mila

Di Lorenzo 42mila

Maksimovic 42mila

Zielinski 40mila

Meret 37mila

Tonelli 33mila

Karnezis 17mila

Luperto 15mila

Gaetano 7mila