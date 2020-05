Napoli, l'amore dei tifosi per Mertens: campagna sui social per convincere il belga a restare

vedi letture

L’amore dei tifosi per Dries Mertens è risaputo. L'attaccante belga sembra sempre più lontano dal Napoli e più vicino all'Inter che lo acquisterebbe a parametro zero per la prossima stagione. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, i sostenitori azzurri hanno già fatto partire una campagna social per tentare di far cambiare idea al loro beniamino, sempre più deciso a non rinnovare il proprio contratto con i partenopei.