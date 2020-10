Napoli, l'analisi di Gattuso: "Forse dopo l'Atalanta abbiamo preso troppi complimenti..."

"Non dovevamo perdere, il possesso palla va bene ma è stato sterile. Nel primo tempo qualcosina abbiamo fatto mentre nella ripresa troppe palle sui piedi e mai un dai e vai. Ci vuole più veemenza e più fame, oggi abbiamo giocato poco senza palla". Parole e pensieri di Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli che ai microfoni di 'Sky' ha commentato la sconfitta contro l'Az Alkmaar. Al San Paolo la partita è finita 0-1. "Abbiamo complicato il cammino e ora non possiamo sbagliare più. Abbiamo preso troppi complimenti dopo l'ultima partita, non lo so, anche se abbiamo fatto la partita che dovevamo fare".

