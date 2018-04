Napoli, l'annata delle rimonte: dieci meraviglie da ventotto punti

© foto di Insidefoto/Image Sport

La stagione delle rimonte. Sarà probabilmente ricordata anche così la straordinaria annata del Napoli. La squadra di Maurizio Sarri ha ribaltato il risultato anche con l'Udinese, andando due volte sotto nel punteggio, e se a cinque giornate è ancora in lotta per lo Scudetto - con uno scontro diretto da affrontare a quattro lunghezze di distanza - lo deve sicuramente alle dieci gare rimontate. Sono addirittura 28 i punti maturati in questo modo grazie a nove vittorie ed un pareggio, alcune di queste completate in modo rocambolesco, sicuramente con grande cuore e determinazione, tante altre invece evidentemente frutto del logoramento da Sarrismo, stremando l'avversario con il maggior possesso palla del campionato (61%, il quinto d'Europa dietro soltanto a City, PSG, Bayern e Barcellona).

La prima rimonta risale alla seconda giornata contro la bestia nera Atalanta, ribaltando lo svantaggio iniziale e facendo valere probabilmente anche la miglior condizione fisica grazie al preliminare. Poi due di fila: alla quinta il 4-1 sul campo della Lazio dilagando nella ripresa mentre molto più tirato il successivo 3-2 sul campo della Spal con prodezza di Ghoulam nel finale. Targata Mertens, con gol da fenomeno, il 3-2 sul Genoa. Fase di pausa ed il Napoli da rimonta torna alla 18esima, in casa col Bologna, e poi ancora con la Lazio: primo tempo sofferto, come all'andata, poi ripresa show e 4-1 finale. Rimonta solo parziale invece col Sassuolo: 1-1 con la traversa di Milik nel finale e due punti lasciati per strada che pesano. Per finire, almeno per ora s'intende, l'incredibile 2-1 col Chievo con Milik e Diawara a segno negli ultimi 4 minuti ed il 4-2 all'Udinese con 3 gol in 12'.