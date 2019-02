Napoli, l'annuncio di Hamsik: "Vado via tra domani e dopodomani"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Vado via tra domani e dopodomani". Il capitano del Napoli Marek Hamsik, questa mattina in visita all'Istituto Defoe, scuola dell'infanzia e primaria frequentata proprio dai suoi due figli, ha confermato anche pubblicamente il suo imminente addio. Il centrocampista classe '87 proseguirà la sua carriera al Dalian Yifang. In basso le foto della festa che l'istituto scolastico ha organizzato proprio per il suo addio.