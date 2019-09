Napoli, l'annuncio di Llorente e le ultime cessioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non si prevedono particolari sussulti per le ultime ore di mercato del Napoli. Con l'uscita di Adam Ounas, in prestito oneroso con diritto di riscatto al Nizza, il club partenopeo ha liberato un posto in lista Uefa per inserire Fernando Llorente. Lo spagnolo ha già svolto le visite mediche e si attende ormai solo l'annuncio ufficiale per l'arrivo del vice-Milik che offrirà ad Ancelotti caratteristiche diverse. Il Napoli resta impegnato più che altro sul fronte delle uscite: manca l'annuncio anche per l'addio di Chiriches, destinazione Sassuolo, che non verrà sostituito: la mancata cessione di Tonelli porterà il Napoli a tenerlo come quinto centrale dietro Maksimovic e Luperto, inserendolo nella lista almeno per la Serie A.

Più difficili invece le uscite legate a Elseid Hysaj e Simone Verdi. Per l'albanese non c'è l'accordo col Valencia, fermo a 20mln tra prestito e diritto di riscatto che diventerebbe obbligo solo ad un numero considerevole di presenze. Il Napoli intende cederlo solo intorno ai 25mln complessivi, ma con la certezza del riscatto, considerando anche che la prossima estate si ritroverebbe un giocatore ad un anno dalla scadenza. Per Verdi ci sarà un nuovo tentativo del Torino, in extremis prima di virare su altri obiettivi, ma il mancato arrivo di un altro giocatore tra le linee - è il caso ad esempio di James - ha portato Ancelotti a fare valutazioni diverse, potendo garantirgli un minutaggio accettabile.