Napoli, l'appuntamento con Callejon fissato per metà aprile: offerti 3 milioni di ingaggio

Secondo quanto riportano i colleghi di Rai Sport, l'incontro per parlare del rinnovo di José Maria Callejon è previsto per metà aprile, quando il club di De Laurentiis offrirà un anno di prolungamento con opzione per quello successivo a 3 milioni di euro più bonus. In caso di risposta negativa da parte dello spagnolo, si arriverà a una separazione al termine del campionato.