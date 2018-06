Napoli, l'assalto a Lobotka dopo gli addii di Jorginho e Hamsik

© foto di J.M.Colomo

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sull'obiettivo Stanislav Lobotka del Celta Vigo per il Napoli. Con Marek Hamsik vicino alla Cina e Jorginho al Manchester City, gli azzurri avrebbero deciso di accelerare per il centrocampista. Clausola da 45 milioni di euro, gli azzurri avrebbero chiesto lo sconto e la trattativa sarebbe possibile.