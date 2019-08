Napoli, l'Atletico si defila: su James c'è solo il club di De Laurentiis

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Mattino oggi in edicola fa il punto sul futuro di James Rodriguez del Real Madrid. Aurelio De Laurentiis vuole chiudere la trattativa in prestito con diritto di riscatto e aspetta che la formazione allenata da Zinedine Zidane molli la presa visto che l'Atletico Madrid si è defilato dalla corsa e in questo momento ufficialmente in corsa c'è solo il club azzurro. Affare che potrebbe sbloccarsi più avanti con l'avvicinarsi della fine del calciomercato se al club spagnolo intanto non saranno arrivate offerte per acquistare cash il fantasista colombiano.