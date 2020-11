Napoli, l'attacco ritrova Insigne: Gattuso può convocarlo per il Rijeka

Rino Gattuso recupera Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli da lunedì è tornato ad allenarsi totalmente in gruppo, avendo smaltito la contrattura, controllata in tempo nel match contro la Real Sociedad: ieri ha fatto lo stesso senza problemi e quest'oggi dunque si attende la convocazione per la sfida sul campo del Riejka. Lo staff medico non intende correre particolari rischi, visto che quello con la Real Sociedad poteva essere il secondo stop muscolare, ma il problema sembra davvero alle spalle.

Il recupero di Insigne arriva dopo il ko interno col Sassuolo in cui è parsa evidente l'assenza proprio del capitano. Nonostante una buona produzione offensiva, con tante palle gol fallite, è sembrata mancare proprio la regia offensiva di Insigne. Il capitano azzurro ha caratteristiche che lo portano ad essere prezioso anche per lanciare i compagni di reparto, quest'anno quasi tutti giocatori di strappo ed attacco alla profondità che inevitabilmente fanno più fatica a difesa schierata o con squadre che abbassano il proprio baricentro. Lo scenario tattico che si potrebbe vedere tra l'altro anche contro il Rijeka: per questo Insigne dovrebbe far parte del gruppo, anche se difficilmente partirà subito titolare.