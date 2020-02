Napoli, l'attesa di Gattuso è finita: col Lecce torna Koulibaly

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo i rinforzi arrivati dal mercato. Il Napoli reduce da tre vittorie consecutive, tra Coppa Italia e campionato, può alimentare la sua corsa con l'inserimento dei nuovi acquisti ma anche col recupero degli infortunati che da tanto attende Gattuso. A Genova, in questo senso, la panchina iniziale è stata emblematica sui valori che il Napoli sta per recuperare: i rientranti Koulibaly, Maksimovic, Allan, Mertens (subito in gol) che si sono aggiunti a Demme, Lozano, Llorente e Politano (con Fabian, Younes e Ghoulam non disponibili quel giorno).

L'ulteriore settimana di lavoro, finora senza alcun intoppo dal punto di vista fisico, permetterà a Gattuso di poter schierare diversi giocatori al rientro già domenica con il Lecce, magari in prospettiva di un impiego anche nella gara successiva con l'Inter per la semifinale d'andata di Coppa Italia. E' il caso sicuramente di Kalidou Koulibaly: il centrale ritroverà una maglia da titolare dopo uno stop che dura addirittura dal 14 dicembre, quando nella sfida contro il Parma dopo appena 5 minuti rimediò un problema muscolare nel tentativo di opporsi a Kulusevski. Un ritorno importante anche perché, al di là della coppia con Manolas o Maksimovic, permetterà a Di Lorenzo di tornare a destra, nel suo ruolo naturale, ed a catena di poter avere Hysaj nel ruolo di alternativa sia a destra che a sinistra per far rifiatare Mario Rui. Notizie non da poco per Gattuso, proprio nella fase cruciale della stagione del Napoli.