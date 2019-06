Napoli, l'entourage di James Rodriguez: "Ancelotti pazzo di lui"

© foto di Imago/Image Sport

L'entourage di James Rodriguez, interpellato dai colleghi di AS a proposito dell'interesse del Napoli, ha risposto così: "Ancelotti va matto per lui". L'allenatore azzurro lo considera un potenziale rinforzo chiave per la prossima stagione e avrebbe già ottenuto il sì del colombiano.

Pressione su De Laurentiis - Il tecnico dei partenopei sta mettendo pressione al presidente per provare ad arrivare all'intesa per l'attaccante. Florentino Perez però continua a chiedere 42 milioni di euro mentre la società napoletana vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Il Real però deve vendere perché ha già speso quasi 300 milioni di euro e deve cercare di rientrare nei limiti del Fair Play Finanziario.