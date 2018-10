Napoli, l'entusiasmo Champions per la quinta vittoria casalinga

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultimo sforzo prima della sosta per il Napoli, chiamato a mettere da parte l'euforia dell'impresa in Champions per farsi trasportare da un sano entusiasmo per non perdere altro terreno dalla Juventus e rimettere un po' di distanza dalla Roma vittoriosa nell'anticipo. La squadra di Carlo Ancelotti andrà a caccia della quinta vittoria su cinque partite al San Paolo (sono attesi circa 30mila spettatori) dove finora ha uno score perfetto con le vittorie contro Milan, Fiorentina, Parma e Liverpool, le ultime tre ottenute tra l'altro senza concedere grosse occasioni da gol agli avversari. Da non sottovalutare però la sfida al Sassuolo, reduce dal brutto ko col Milan ma che è a soli due punti di distacco, a testimonianza di un ottimo inizio di campionato sotto la guida di De Zerbi che ha dato già un'impronta di gioco chiara alla squadra non nascondendo di ispirarsi negli ultimi anni al Sarrismo.

Ancelotti dovrebbe ricorrere ad un turnover più ampio dopo la Champions, un modo per gestire la rosa ma in questa fase soprattutto le energie dopo il dispendioso match con il Liverpool. Tra i pali può tornare Karnezis, in difesa si rivede Hysaj a sinistra (Luperto è out, Mario Rui squalificato), Malcuit a destra con al centro Koulibaly e Maksimovic (in ballottaggio con Albiol). A centrocampo l'unica certezza è il ritorno di Zielinski, probabilmente al centro e non a sinistra lasciando la corsia mancina a Verdi, chance per Diawara al centro con il polacco (ma non è da escludere Rog) ed a destra ballottaggio Callejon-Fabian. In attacco toccherà a Mertens affiancare Insigne con Milik stavolta nei panni del subentrante pronto ad essere decisivo all'occorrenza.