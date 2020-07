Napoli, l'eurogol di Politano allo scadere in soccorso di un attacco inconcludente

Dopo due pareggi di fila, il Napoli torna alla vittoria, battendo un'ottima Udinese al 95' con una magia di Matteo Politano. La vittoria indubbiamente della rosa, considerando il turnover totale di Gattuso che si presenta con 8 cambi rispetto all'undici sceso in campo a Bologna, e vince con la prodezza di un subentrante - il 16esimo marcatore diverso in stagione per i partenopei - sfruttando nuovamente alla perfezione i 5 cambi a disposizione e la stanchezza dell'avversario arrivato a Napoli invece con i giocatori contati tra infortuni e squalifiche.

Il Napoli porta a casa tre punti che lo tengono in corsa per il quinto posto, a 2- della Roma fermata sul pareggio, in un finale di stagione tutt'altro che semplice con l'ostacolo principale che - sfuggita ormai la Champions - è la ricerca di motivazioni visto che l'Europa League diretta è già assicurata grazie alla Coppa Italia. Stavolta però le difficoltà incontrate dagli azzurri sono tattiche più che mentali, girando a vuoto con un interminabile possesso palla sterile contro la squadra di Gotti che chiude tutti gli spazi ed al primo affondo trova anche il gol con De Paul. L'infortunio di Mertens non aiuta, anche se poi Milik firma il pari al primo pallone toccato, e nella ripresa Ospina evita con un prodigio l'1-2 e la traversa di Zielinski - il 23esimo legno in stagione per il Napoli - viene pareggiata dal salvataggio di Koulibaly che poi finisce sul palo. Allo scadere arriva la perla di Politano che vale 3 punti, sblocca un'altra freccia per Gattuso in vista di Barcellona, ma non cancella i limiti realizzativi del Napoli, seconda squadra per tiri verso la porta appena dopo l'Atalanta, ma soltanto il settimo attacco della Serie A e che vive in questa fase di reti ad alto coefficiente di difficoltà.