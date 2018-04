Napoli, l'Europa ai piedi di Koulibaly ma il mercato può attendere

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla La Gazzetta dello Sport Kalidou Koulibaly ha attirato le attenzioni di mezza Europa in seguito alla grande stagione giocata col Napoli che ha confermato ciò che aveva già dimostrato lo scorso anno. Il contratto del francese è in scadenza nel 2021 e ha una clausola da 70 milioni, che però non spaventa certo i manager della Premier League. Gli azzurri non hanno nessuna intenzione di mollarlo a fine campionato, ma molto dipenderà dalle proposte che arriveranno. Certo ora il difensore centrale ha la possibilità di scegliere il meglio e lasciare il San Paolo solo nel caso di un'occasione irripetibile.