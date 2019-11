Napoli, l'Europa per ripartire: domani possono già arrivare gli ottavi

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo Roma, l'unica nota positiva in casa Napoli è scendere subito in campo. Quella di oggi è già giornata di vigilia e Carlo Ancelotti parlerà in vista della sfida di domani contro il Salisburgo, chance importante per riscattarsi di fronte ad un San Paolo pieno e provare a ritrovare la strada giusta in vista del campionato dove il Napoli non può più lasciare punti per strada per non compromettere anche la corsa ad un posto in Champions. La vetrina europea potrebbe venire in soccorso, considerando che il Napoli in Champons è imbattuto, nonostante abbia disputato due gare fuori su tre, ed in caso di vittoria - e ko del Genk a Liverpool, questo piuttosto prevedibile - staccherebbe il pass per gli ottavi di finale con due turni di anticipo. Un'occasione a disposizione del Napoli e soltanto altre cinque big in europea.

Attesa per le parole di Carlo Ancelotti in conferenza stampa, avendo saltato il match dell'Olimpico per squalifica, ma anche per le scelte di formazione. Da valutare l'impiego di Manolas e Mario Rui, rientrati a Roma ma che non dovrebbero avere la condizione per un impegno ravvicinato, con Maksimovic e Luperto che scalpitano. A centrocampo senza Allan poche possibilità di ruotare, ma non è da escludere l'impiego di Elmas mentre in attacco tornerà Lozano, probabilmente in coppia con Mertens come accaduto a Salisburgo per provare a sorprendere in velocità la linea alta degli austriaci. Così Ancelotti dovrebbe giocarsi il primo match-point per chiudere il girone. Dalla Champions passa anche la ripresa del Napoli per presentarsi alla prossima - delicatissima - giornata con il Genoa con rinnovato entusiasmo.