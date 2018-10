Napoli, l'ex agente di Koulibaly: "Piace al Barça, ho parlato con Braida"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per parlare dell'interesse del Barcellona per il difensore del Napoli: "Barça interessato al ragazzo? L’hanno visto tutti mercoledì quanto è forte Kalidou. Può giocare in qualsiasi squadra, che sia Barcellona, Real Madrid o Bayern Monaco. Ha rinnovato da poco il suo contratto. Stiamo vedendo che Piqué non sta attraversando un bel periodo di forma al Barcellona. A Braida piace? Sì , questo è sicuro. Ne abbiamo parlato mercoledì al San Paolo, poi ci saranno altri fattori che dovranno valutare. Quanto vale Kalidou? È forte e molto rapido. Ha imparato tanto da tutti gli allenatori con cui ha lavorato. Da quelli del Belgio, da Benitez, da Sarri. Dovete riconoscere tutti che da quando l’ha comprato dal Genk per per 8 milioni, ha rifiutato offerte importanti".