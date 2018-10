Napoli, l'ex agente di Koulibaly: "Subite pressioni per cambio procura"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per parlare del difensore in forza al Napoli. "Perché Koulibaly mi ha lasciato? Purtroppo può sembrare strano, ma non è stata una decisione sua. Ha avuto pressioni dalla sua famiglia. È un bravissimo ragazzo, ma sono venuti agenti a trovare la famiglia. Amico di Kalidou? Sì, mi ha invitato a mangiare dopo la partita mercoledì", le parole di Satin riportate da Tuttonapoli.net.