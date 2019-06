Napoli, l'ex vice di Ancelotti: "James più offensivo rispetto a Zielinski"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso le frequenze di Radio Marte è intervenuto Giorgio Ciaschini, ex collaboratore dell’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti. Con lui si è parlato del calciomercato azzurro e del possibile arrivo in azzurro di James Rodriguez: “Ancelotti quest’anno cercherà di dare alla società il suo apporto e credo che proverà a dare le indicazioni anche in sede di mercato. Se poi il club prenderà i giocatori secondo la propria politica, Carlo non si tirerà indietro, ma proverà ugualmente a dare del suo meglio valorizzando la rosa".

In che posizione sarebbe schierato James? "James Rodriguez può fare il trequartista, partire a sinistra e poi accentrarsi e rispetto a Zielinski e Fabian è più attaccante. Non so che attaccante cerca il Napoli, se una prima punta oppure un terminale offensivo diverso così da farlo giocare in coppia con Milik. Certo, se arrivasse uno tra Zapata e Icardi, si scatenerebbe un ballottaggio in ogni match. I terzini che predilige Ancelotti sono quelli che spingono, ma che danno un buon apporto anche in fase difensiva”.