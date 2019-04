© foto di J.M.Colomo

Regista, 20 anni e 11 partite in Liga quest'anno, più 4 in Champions con il Real Madrid: Federico Valverde gioca nell'Uruguay e costs 18 milioni di euro. Cristiano Giuntoli lo vuole al centro della manovra azzurra, per sostituire le geometrie perse con Hamsik e Jorginho, quest'ultimo mai effettivamente sostituito. Lo rivela il Corriere dello Sport quest'oggi in edicola.