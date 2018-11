Napoli, l'importanza della panchina: a Genova settima rete dei subentrati

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli di Carlo Ancelotti non molla mai. Contro il Genoa è arrivata la quarta rimonta in campionato per un bottino di dieci punti portati a casa da situazioni di svantaggio che non ha eguali in serie A. E non a caso il tecnico del Napoli - ma anche il figlio e vice, Davide, dopo l'ultima gara - sottolinea ad ogni conferenza la forza e la coesione del gruppo. Dalle rimonte di inizio stagione con Lazio e Milan, in quell'occasione addirittura rimontando il doppio svantaggio, passando per il pari con la Roma al San Paolo fino all'ultima col Genoa, sotto a mezz'ora dalla fine e su un campo impraticabile, peraltro dopo aver sostituito l'unica punta fisica prima del nubifragio.

Sbagliato considerarlo però esclusivamente un fattore caratteriale. Il Napoli di Ancelotti a Genova ha confermato di saper - a differenza degli anni scorsi - anche abbandonare la propria filosofia, quel dna che lo portava al fraseggio in ogni situazione, anche quando i terreni di gioco non erano congeniali. Ed oltre al famoso piano B, tanto invocato nel recente passato, il Napoli ha allungato ulteriormente le scelte in panchina trovando quasi sempre risorse importantissime. Il pari di Genova è firmato Fabian, su assist di Mertens, quindi confezionato dai due cambi di Ancelotti al 45'. Ed è la settima rete realizzata in campionato da giocatori subentrati: un primato in Serie A non da poco (per intenderci, la Juve della super-panchina è a quota 3, l'Inter a 2). Lo stesso spagnolo classe '96 è andato a segno anche ad Udine, Mertens invece sia col Milan che con la Roma, Insigne col Sassuolo, Rog ad Udine e Milik con l'Empoli. Dimostrazione della crescita di alcune seconde linee, ma anche dell'importanza delle rotazioni di Ancelotti che coinvolge tutti ed a turno ha anche qualche big da poter lanciare per cambiare le partite.