Napoli, l'Inter fissa il prezzo per Icardi: De Laurentiis pronto a muoversi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella giornata di ieri c'è stato un primo timido approccio di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ai dirigenti dell'Inter per parlare di Mauro Icardi. Gli azzurri sono assolutamente in corsa per l'argentino e potrebbero ritrovarsi in pole nel caso in cui la Juventus dovesse chiudere per l'acquisto di Lukaku. Il numero uno azzurro ha dimostrato di avere fondi a disposizione nell'affare sfumato per Pépé, fondi che potrebbero essere utilizzati per arrivare a Maurito. I nerazzurri chiedono 80 milioni di euro anche se c'è la disponibilità a trattare. I nerazzurri in passato hanno chiesto Ruiz, Zielinski e Insigne, non Milik che invece potrebbe essere sacrificato in caso di acquisto del 9 interista. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.