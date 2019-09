© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna de Il Mattino focalizza la sua attenzione sull'involuzione di Faouzi Ghoulam che non è più lo stesso dopo i due infortuni. Una vera e propria involuzione sfociata anche sul mercato, perché dopo essere stato uno degli oggetti del desiderio dei top club europei (lo United si diceva pronto a versare 60 milioni nelle casse azzurro per aggiudicarselo nell'estate 2017), oggi non c'è nessuno disposto a bussare alla porta del Napoli. Intanto il giocatore si allena. Anzi, non ha mai smesso di farlo con la professionalità e la voglia di un fuoriclasse.