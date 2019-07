Napoli, l'obiettivo James a fine mercato. ADL lo aveva 'previsto'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue la caccia ai rinforzi offensivi in casa Napoli. Registrate le complicazioni per Nicolas Pepé, ormai destinato all'Arsenal, resta praticabile la pista che porta a James Rodriguez ma bisognerà attendere le prossime settimane. Forse saranno decisivi gli ultimi sette giorni di mercato, perché il tira e molla con il Real Madrid prosegue e Florentino Perez non ha mostrato segni di cedimento. Almeno al momento.

A partire dal 25 agosto, però, la situazione può cambiare e - con l'Atletico Madrid virtualmente fuorigioco - il presidente dei blancos potrebbe fare un passo verso Aurelio De Laurentiis, che continua a chiedere il colombiano in prestito con diritto di riscatto. Pagando magari una cifra tra i cinque e i sette milioni di euro che sarebbero poi da scalare sui trentacinque da versare eventualmente tra un anno. La telenovela, intanto, prosegue e dalla Spagna arriva l'indiscrezione che vuole il Napoli sulle tracce di Giovani Lo Celso. Argentino ex PSG, ora al Betis Siviglia che a sua volta aveva mostrato gradimento per l'azzurro Arek Milik.

Nel frattempo i partenopei lavorano per Mauro Icardi, perfetto cecchino - almeno sulla carta - per il gioco azzurro. L'Inter chiede 80 milioni e il Napoli continua a tessere la tela, fermandosi per il momento a 60 milioni. Non sarà facile fare passi in avanti, ma il mercato chiude tra più di un mese e niente è da escludere. "Fino al due settembre succederanno tantissime cose", ha detto De Laurentiis la scorsa settimana da Dimaro ai tifosi che gli chiedevano di James e Icardi soprattutto. Agosto, però, può vedere il Napoli grande protagonista sul mercato.