Arrivano notizie interessanti dalla Spagna in chiave Napoli. Il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka, obiettivo degli azzurri, è stato infatti escluso dai titolari del Celta Vigo per il match contro l’Osasuna. L’allenatore Oscar Garcia lo aveva incluso tra i convocati, ma ieri aveva spiegato in conferenza stampa come non lo vedesse concentrato al 100%, viste anche le tante voci di mercato sul suo conto.