Napoli, l'obiettivo per l'attacco è Azmoun: a fargli posto sarà Lozano

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli vorrebbe puntare forte sull'attaccante iraniano dello Zenit San Pietroburgo Sardar Azmoun. La valutazione è di 30 milioni di euro, ma non sarebbe l'unico problema da affrontare per acquistarlo. Infatti il giocatore non ha passaporto comunitario e dunque costringerà eventualmente Giuntoli a fargli posto con la cessione di un altro extracomunitario prima di dare l'assalto decisivo.

Lozano in uscita - Ecco che qui entra in gioco Hirving Lozano, giocatore acquistato per Ancelotti che però si è rivelato un flop. Potrebbe essere lo stesso Carletto ad aiutare gli azzurri a rientrare di parte dell'investimento da 50 milioni effettuato l'estate scorsa, liberando così la casella per Azmoun e soprattutto portando in dote quel pacco di milioni utili per acquistarlo in Russia.