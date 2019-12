Lucas Torreira è il primo nome per il centrocampo del Napoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli, ha contattato l'Arsenal per la prima offerta: 3 milioni più bonus per il prestito per i prossimi 18 mesi e 27 di obbligo di riscatto nell'estate 2021. Adesso è attesa la risposta dei Gunners, con il club partenopeo che spera di regalare l'ex Samp a Gattuso nei primi giorni di gennaio.