Napoli, l'Olympique Marsiglia piomba su Ounas per il dopo-Thauvin

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Olympique Marsiglia ha messo gli occhi su Adam Ounas. A riportarlo è il portale francese Le10Sport, secondo il quale il club transalpino avrebbe individuato l'attaccante esterno del Napoli come sostituto di Florian Thauvin. Su Ounas ci sono anche alcuni club spagnoli, ma il Marsiglia può accelerare per battere la concorrenza. La Coppa d'Africa appena vinta con l'Algeria, con tre reti realizzate nonostante sia sempre subentrato, ha sicuramente permesso al giovane talento di mettersi in vetrina e destare l'attenzione di diverse squadre.