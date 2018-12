© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra gli obiettivi per il centrocampo del Napoli che verrà, spiega oggi Tuttosport, c'è anche Tanguy Ndombele. Ventuno anni, centrocampista che il Lione ha acquistato in estate dopo un anno di prestito dall'Amiens, ha già giocato 4 gare con la nazionale francese. Contratto in scadenza con la società di Aulas nell'estate del 2023, è seguito anche da Tottenham, Manchester City, Paris Saint-Germain e Juventus.