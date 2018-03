Napoli, l'ultimo tabù al San Paolo col dubbio Hamsik

© foto di Insidefoto/Image Sport

La giornata di domani potrebbe dare la svolta in chiave Scudetto. 90 minuti significativi del duello con la Juventus, impegnata sul campo della Lazio, capace di battere i bianconeri in Supercoppa e all'andata allo Stadium, ed il Napoli di scena in casa contro la Roma (battuta negli ultimi due incroci all'Olimpico). Al San Paolo l'ultimo tabù probabilmente per Maurizio Sarri che finora non ha mai battuto la Roma a Fuorigrotta: uno 0-0 il primo anno con una prova difensiva dei giallorossi di Garcia ed il 3-1 della scorsa stagione quando la squadra di Spalletti il 15 ottobre approfittò di un Napoli scosso per il ko di Milik ed ancora da ricostruire con Mertens centravanti.

Momento pessimo per la Roma di Di Francesco che si presenta col quinto posto in classifica, reduce dai ko con Shakhtar e Milan, dopo la striscia con Verona, Benevento e Udinese che aveva illuso su un cammino più agevole per la Champions. Nulla che però porterà gli azzurri a sottovalutare il match, considerando che più o meno la stessa squadra ha chiuso la scorsa stagione davanti in classifica e tra l'altro fuori casa i giallorossi hanno perso solo una volta (conto la Juventus) nelle ultime 19 gare esterne di serie A (14 vittorie e 4 pareggi) con i problemi che sono arrivati più che altro all'Olimpico.

Il dubbio riguarda Hamsik. Ieri non s'è allenato per l'influenza, saltando l'allenamento a scopo precauzionale considerando le temperature basse. Nulla di grave, ma quanto basta a poche ore dal match per essere in dubbio (non dovesse farcela è pronto Zielinski). Lo slovacco ha proprio nella Roma una delle sue vittime preferite e, qualora scendesse in campo, potrebbe raggiungere i 100 gol in serie A col Napoli (il primo della storia azzurra è Vojak a quota 102 mentre come gol totali ha già superato Diego). Fondamentale anche nello sviluppo del gioco, Sarri si augura prima di tutto possa salire a 490 presenze complessive (384 in serie A, a -3 dal primato di Bruscolotti) ed avere così il giocatore più utilizzato nel turno sulla carta più difficile.