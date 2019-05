Napoli, l'unica certezza di Ancelotti nella rivoluzione sulle corsie

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo le visite mediche svolte ieri a Villa Stuart, nella giornata di oggi arriverà la firma e l'annuncio di Giovanni Di Lorenzo. Il laterale destro classe '93 dell'Empoli, che costerà 8mln di euro più uno di bonus, sarà il primo acquisto estivo del Napoli che ha intenzione di operare una rivoluzione per i terzini. Il club infatti potrebbe muoversi per un altro terzino destro - Trippier è sempre il primo nome di Ancelotti - in caso di partenza di Malcuit ed ha intenzione di assicurarsi un rinforzo anche a sinistra, ed i nomi sono sempre quelli di Theo Hernandez del Real Madrid e Castagne dell'Atalanta, per sostituire Mario Rui. A destra a far posto a Di Lorenzo sarà Elseid Hysaj, poco congeniale al gioco di Ancelotti e che ieri ha confermato la necessità di cambiare: "Sono assolutamente pronto per una nuova avventura, ho bisogno di cambiare. Voglio fare nuove esperienze, magari provare a vincere qualcosa, per me gli anni al Napoli sono finiti e spero di trovare una squadra che mi dia ciò di cui ho bisogno".

Nel vortice dei cambiamenti sulle corsie, l'unica certezza di Carlo Ancelotti è Faouzi Ghoulam. Il laterale ha chiuso col gol al Bologna, a coronamento di un periodo in cui è cresciuto in modo esponenziale, dando grosse speranze di un ritorno ai livelli raggiunti prima del doppio infortunio. L'algerino, inoltre, ha dimostrato grande attaccamento perché ha deciso di rinunciare alla Coppa d'Africa - dopo essere stato inserito nei pre-convocati - manifestando la necessità di fare tutta la preparazione col proprio club a Dimaro. L'obiettivo è provare a tornare definitivamente ai suoi livelli, quelli che lo portarono ad essere considerato da tutti come uno dei migliori interpreti del ruolo non solo in Italia.