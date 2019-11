Napoli, la calma di Ancelotti nella burrasca: è convinto di superarla

© foto di Insidefoto/Image Sport

Le polemiche ed i dubbi sono chiacchiere o illazioni. Nella conferenza stampa di ieri del leader calmo, tenendo fede alla definizione della sua auto-biografia, quasi non ci sono tracce di quello che è stato l'atto di insubordinazione collettivo probabilmente più clamoroso nel mondo del calcio. E che al ritorno da Liverpool, giovedì o venerdì, porterà ad un incontro cruciale tra De Laurentiis e la squadra. Carlo Ancelotti ha provato a nascondere la polvere sotto il tappeto e lanciare messaggi positivi per uscire da questa situazione, rispedendo al mittente anche le polemiche sulle dimissioni: "I momenti delicati ci sono sempre, questo è uno di questi e se ne esce tutti insieme. Nonostante le chiacchiere - ha proseguito Ancelotti -, c'è unità d'intenti tra squadra, società ed allenatore e prima o poi ne usciremo. Dimissioni? Mai pensato alle dimissioni perchè c'è la fiducia del club e dei giocatori. In 30 anni non l'ho mai fatto perchè non mi è mai mancata neanche una delle due componenti".

Quelle riguardanti Lorenzo Insigne, invece, sono state definite illazioni. Così il tecnico ha provato a chiarire la mancata partenza del capitano al seguito della squadra, senza comunque spiegarne nel dettaglio la motivazione: "Insigne ha provato ieri ma aveva ancora fastidio al gomito, giusto per tagliare le illazioni che sono nate per questa esclusione. Sarebbe venuto volentieri, ma è indisponibile evidentemente, non ha recuperato, punto". Mentre a Sky è parso più polemico sul clima intorno alla squadra, che non vince ormai da sei partite ed è parsa improponibile persino contro due squadre in difficoltà come Genoa e Milan: "Il silenzio stampa ci ha fatto concentrare sul campo e ha dato aria a tante bocche che hanno parlato a sproposito. Non ci sono giocatori o società contro, cerchiamo di trovare rimedi per uscire da questo momento". Difficile un rimedio possa essere rappresentato da Anfield, dove il Liverpool macina avversari ed è imbattuto da 24 gare europee (dal 2014). L'unico ko stagionale risale all'andata al San Paolo, ma era un altro Napoli. Ora è davvero cambiato tutto.