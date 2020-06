Napoli, la carica di De Laurentiis: nessun taglio agli stipendi e la Coppa nel mirino

Aurelio De Laurentiis ieri è tornato a Castelvolturno dopo 96 giorni di assenza forzata e nel lungo colloquio avuto con la squadra, utile per spronare i ragazzi in vista della Coppa Italia, trofeo a cui il patron tiene molto e che vorrebbe vincere di nuovo dopo quattro anni dall'ultimo successo, ma anche per confermare allo spogliatoio che gli stipendi non verranno tagliati. Tutte le mensilità, comprese quelle del lockdown, ovvero marzo, aprile e maggio, verranno pagate per intero. Il numero uno azzurro si è complimentato con tutti, stringendo la mano all'intera rosa, sia per il comportamento tenuto nel corso della quarantena, sia per la ripresa, sia per il fatto che nessuno ha deciso di abbandonare l'Italia nei mesi più difficili. Ancora in sospeso la questione legata alle multe da discutere al cospetto del collegio arbitrale dopo l'ammutinamento a margine della gara contro il Salisburgo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.