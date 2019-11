© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Napoli nel pomeriggio è andato a trovare l'infortunato Kevin Malcuit in ospedale e il terzino francese ha voluto caricare i compagni in vista della prossima gara di campionato contro la Roma: "Grazie mille per la vostra visita, mi ha davvero reso felice! Darò tutto per tornare più forte e il più rapidamente possibile! Sono con voi per domani, portateci la vittoria".