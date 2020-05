Napoli, la cessione annunciata di Koulibaly rischia di complicarsi

Da mesi sembra annunciata la cessione di Kalidou Koulibaly. Già nella scorsa stagione le parti arrivarono ad una sorta d'intesa, per la sua permanenza in azzurro ma con la promessa di valutare offerte considerevoli dai top club, ma l'emergenza e le ricadute sul mondo del calcio rischiano di rimescolare le carte. De Laurentiis da anni sottolinea della super proposta del Chelsea oltre i 100mln di sterline, delle telefonate di Conte per provare a convincerlo, quasi come a ribadire la base d'asta. Cifra che però ora è lontanissima dalla valutazione reale del difensore, oltre che per un mercato che vivrà della crisi post-Coronavirus anche per la stagione decisamente negativa dell'ex Genk e del primo vero infortunio della carriera.

Difficilmente De Laurentiis si accontenterà di una cifra vicina alla metà di quanto rifiutò dal Chelsea. Col City fuori dalle coppe ed il Psg - il club più interessato al difensore - che ha già un rosso notevole dopo lo stop alla Ligue1, bisognerà capire quali saranno le big che potranno permettersi uno sforzo notevole per il cartellino, ma anche per lo stipendio che già in azzurro è arrivato a 6mln di euro netti a stagione. Non è da escludere che, visto lo scenario internazionale, De Laurentiis possa optare per rinviare la cessione di un anno. Del resto il club partenopeo ha sempre venduto soltanto alle sue condizioni, forte di un bilancio con circa 90mln di utili accantonati negli anni proprio per avere stabilità e forza nelle annate più difficili. Soltanto la forte spinta del giocatore con ogni probabilità potrà portare la società a cercare di trovare una soluzione non troppo al ribasso.