Napoli, la corsa Scudetto riparte dal tabù Mapei Stadium per Sarri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A Reggio Emilia, con la spinta di quasi 10mila napoletani, riparte la corsa Scudetto. Il Napoli scenderà in campo per la prima di queste ultime nove finali sul campo del Sassuolo, dove negli ultimi anni ha raccolto solo delusioni e l'anno scorso perse a tutti gli effetti il secondo posto e la Champions diretta con un pareggio incasellato in un girone di ritorno record. Per la squadra di Sarri la possibilità - almeno per qualche ora - di superare la Juventus e mettergli pressione nella gara contro il Milan. Calendario alla mano uno dei pochi turni sulla carta da poter sfruttare per i partenopei per tentare l'aggancio prima dello scontro diretto.

Gli azzurri però non dovranno sottovalutare la sfida al Sassuolo e l'insegnamento può arrivare proprio dalla gara dei bianconeri contro la SPAL. Per Sarri tra l'altro si può parlare di uno degli ultimi tabù perché non ha mai vinto al Mapei Stadium (un pari e un ko all'esordio col Napoli). nonostante la disparità di valori in campo, più netta ancora quest'anno: 46 punti di differenza con i neroverdi che hanno il peggior attacco (soltanto 18 gol fatti) e la quinta peggior difesa con 48 gol subiti mentre il Napoli fuori casa è imbattuto (come soltanto il Barcellona in Europa), ha il miglior rendimento esterno del campionato e non perde addirittura da novembre 2016.

Per il sorpasso momentaneo Sarri cambierà un solo elemento rispetto all'undici tipo. Fuori Hamsik che ha svolto solo un paio di allenamenti dopo l'operazione alle tonsille ed il problema muscolare: dentro Piotr Zielinski, carico dopo l'eurogol-vittoria al 92' con la propria nazionale ed ormai considerato a tutti gli effetti un co-titolare da Sarri. L'allarme per Hysaj invece è rientrato già da giorni e sarà regolarmente a destra nella solita linea difensiva. Dalla panchina, oltre allo stesso capitano, Sarri nell'eventualità potrà contare anche su un Milik che ha messo minuti nelle gambe in nazionale e nell'ultima mezz'ora può essere una carta importante per cambiare la partita e tentare l'assalto col 4-2-3-1.