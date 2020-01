Napoli, la cura Gattuso a caccia di conferme nella sfida più difficile

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non poteva esserci inizio d'anno più complicato per il Napoli. Al San Paolo arriva infatti l'Inter di Antonio Conte, che apre un ciclo terribile di gare (Lazio, Fiorentina e Juventus a seguire) che darà indicazioni importanti sulla squadra di Gattuso dopo la vittoria col Sassuolo. I nerazzurri dividono la testa della classifica con la Juventus, ma fuori casa hanno più punti dei bianconeri e sono imbattuti. L'ultimo ko dell'Inter infatti risale alla scorsa stagione, proprio al San Paolo per addirittura 4-1. Da quel momento tante cose sono cambiate e le due squadre arrivano alla sfida con 18 punti di distacco, frutto della crescita dei nerazzurri sotto ogni punto di vista con Conte, ma anche di un Napoli reduce da mesi disastrosi, culminati col cambio in panchina ed il ritorno al vecchio 4-3-3.

L'ha sottolineato anche Gennaro Gattuso ieri in conferenza. Il tecnico ha insistito su concetti ormai chiari, come la compattezza senza palla, il saper soffrire, l'evitare blocchi psicologici andando nel panico, sottolineando nuovamente l'enorme lavoro fisico portato avanti in allenamento per un netto cambio di metodologia che auspica darà frutti tra qualche settimana. Per la sfida alla capolista non potrà contare su Mertens - in Belgio per curare un problema agli adduttori - e su Koulibaly che non verrà rischiato, oltre a Maksimovic e Ghoulam. L'unico dubbio di formazione riguarda il partner di Manolas, con la possibilità Luperto e l'adattamento di Di Lorenzo (con Hysaj in quel caso a destra).

Per il resto formazione fatta e Fabian recuperato da vertice basso. Del resto "in quel ruolo ci sono Fabian o Gaetano", ha chiarito Gattuso, facendo intendere - pur senza parlarne - la necessità dell'arrivo di Lobotka. Sia per la mancanza numerica che per caratteristiche, visto che Allan infatti è visto solo da mezzala: "Lo sapevamo, non serve un genio per capirlo, ha sempre giocato mezzala. Si può adattare, può fare contenimento, ma a lui piace aggredire, inserirsi, lì serve un giocatore ordinato tatticamente e tecnicamente, lui è portato ad andare avanti in pressione". Non a caso l'affare Lobotka può andare in porto nei prossimi giorni visto che ieri è finito in tribuna ("mi ha detto che non era concentrato", ha svelato il tecnico del Celta) e le parti sono ormai vicine ad un'intesa. Potrebbe rappresentare il regalo per Gattuso, che giovedì festeggia il compleanno, anche se in conferenza ha espresso il desiderio di rivedere il San Paolo di un tempo: "Io ci ho giocato, non era facile. Lo voglio rivedere così. Dobbiamo riaccendere l'entusiasmo, riportare quel veleno. Poi ritorna difficile per tutti".