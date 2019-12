Napoli, la fase più delicata tra rinnovi e acquisti per gennaio e giugno

Il Napoli si prepara ad affrontare il Sassuolo, lavorando duro agli ordini di Gattuso per ritrovare una vittoria che ormai manca in campionato da otto turni. Lo stesso tecnico però attende con impazienza il mercato di gennaio. La squadra manca chiaramente di un regista per poter dare un senso al ritorno al 4-3-3 ed anche numericamente le scelte sono limitate. La rosa del resto è costruita per il 4-4-2 di Ancelotti, ovvero con quattro centrocampisti per due posti - col giovane '99 Elmas come quarto - e senza regista, dopo le partenze di Jorginho e successivamente di Diawara, volute dall'ex tecnico. Peraltro l'unico incontrista, Allan, per ora è sacrificato e 'bloccato' da vertice basso e di conseguenza manca da mezzala.

La priorità è quindi un regista. Per l'immediato, quindi pronto a ricoprire un ruolo da titolarissimo e che non abbia lunghi tempi d'inserimento per il campionato italiano. Per questo il profilo di Sander Berge, '98 del Genk, è passato sullo sfondo ed il Napoli prima di valutare altri nomi sta provando a capire i reali margini per arrivare a Lucas Torreira dell'Arsenal, in difficoltà come tutta la squadra in Premier, ma già ad ottimi livelli in Italia prima con il Pescara e poi con la Sampdoria. Il cambio di guida tecnica ai gunners non velocizza di certo i tempi e Gattuso rischia di dover fare di necessità virtù probabilmente anche nelle prime gare del 2020. Più difficile invece un intervento a sinistra, visto che Ghoulam questa settimana è rientrato in gruppo ed il club valuterà l'effettivo recupero dell'algerino prima di capire come muoversi.

Un acquisto dunque per l'immediato, ma tanto lavoro anche sul fronte rinnovi e degli acquisti per l'estate. A breve dovrebbero esserci novità per Piotr Zielinski, dopo la visita in città del suo agente. Stesso discorso per Arek Milik, su cui il club punta fortemente, ed anche per Maksimovic e Luperto tra i giocatori non di primo piano. Un altro tentativo è in corso per Mertens, ma per il belga - così come per Callejon - l'accordo resta difficile. In vista dell'estate, invece, Giuntoli vuole assicurarsi due tasselli sull'asse col Verona. Oltre ad Amrabat, il Napoli ha una bozza d'intesa per Rrahmani, classe '94 sempre titolare con Juric e tra le rivelazioni del campionato. Un doppio affare da 30mln di euro complessivi con i bonus, ma con la possibilità di slegare le due operazioni che gravitano entrambe intorno ai 15mln di euro bonus inclusi. Portarsi avanti con il lavoro è una necessità per il Napoli, viste le tante partenze all'orizzonte.