Napoli, la Fiorentina chiede almeno 30 milioni per Veretout

© foto di Federico Gaetano

Il Napoli fa sul serio per il centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout. Come riporta Rai Sport infatti, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto all'agente del giocatore, Mario Giuffredi, di sondare la pista per il francese: la Fiorentina chiede almeno 30 milioni di euro, il Napoli al momento parte da 20 milioni.