Napoli, la firma di Insigne: tra i tre migliori tiratori da fuori d'Europa, nella top-10 di gol azzurri in A

Quella del Napoli a Crotone è una vittoria che, ancor prima di tutte le altre, porta la firma di Lorenzo Insigne. Un gol e un assist per il numero 24, che ha avuto il merito di sbloccare il match dello Scida con un bolide da fuori che lo conferma come giocatore più prolifico da fuori area nei maggiori campionati europei assieme a Ward-Prowse del Southampton e Bamba del Lille. Un gol che, tra le altre cose, lo posiziona nella top ten dei realizzatori di sempre del Napoli in Serie A, a -1 da due mostri sacri come Gonzalo Higuain e Jose Altafini.