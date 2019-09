Napoli, la forza della rosa: Ancelotti pronto a cambiare metà squadra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli si rituffa sul campionato. La squadra di Ancelotti scenderà in campo a Lecce con l'obiettivo di dimenticare l'impresa col Liverpool per affrontare al meglio mentalmente la sfida alla neo-promossa pugliese guidata da Liverani. Un match da non sottovalutare, tenendo conto dell'ultimo successo del Lecce sul campo del Torino, per provare a raccogliere la terza vittoria in campionato in quella che è la prima di tre sfide contro formazioni medio-piccole (poi arriveranno Cagliari e Brescia al San Paolo) che potrebbero già dare un'altra faccia alla classifica, considerando che l'Inter è attesa dal derby (e poi avrà Lazio e Samp fuori). Una prova di maturità, come l'ha definita ieri anche Mario Rui, per capire se il Napoli è pronto a tenere una continuità di rendimento passando dai campioni d'Europa ad una neo-promossa.

Ancelotti deve dosare lo sforzo col Liverpool e ruotare anche in vista dei tanti match ravvicinati che arriveranno, ma mai come quest'anno può far valere la lunghezza della rosa costruita in estate. I cambi potrebbero essere anche sei, più di metà squadra, ma si tratta di giocatori più che affidabili, in alcuni casi co-titolari o titolari designati in estate. Tra i pali potrebbe toccare ad Ospina; in difesa Malcuit e Ghoulam dovrebbero far rifiatare Di Lorenzo e Rui con Koulibaly in coppia con uno tra Manolas e Maksimovic. In mediana con Allan - saltò la sfida con la Samp - potrebbe esserci Zielinski (favorito su Elmas) con Callejon a destra e Insigne a sinistra (o Zielinski se dovesse spuntarla Elmas in mezzo). In attacco i maggiori dubbi: Lozano e Milik sembra la coppia favorita, ma non è da scartare l'ipotesi Llorente e anche Younes da seconda punta.