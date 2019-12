© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ipotizza il 4-3-3 che Gennaro Gattuso potrebbe mettere in campo già per la sfida al Parma di sabato prossimo: stupisce l'assenza di Lorenzo Insigne, oltre che di Callejon e Mertens, fuori dai progetti futuri del club azzurro. Nel modulo caro al tecnico rossonero troverebbero posto Zielinski e Lozano in attacco, laterali nel tridente con Milik centravanti. Elmas mezzala garantirebbe equilibrio, con Fabian Ruiz libero di avanzare e dare qualità alla manovra, mentre Allan, per la sua affinità con il Gattuso giocatore, diventerebbe il perno centrale della squadra. Tutto invariato in difesa, con Di Lorenzo a destra e Mario a sinistra, mentre Manolas e Koulibaly comporrebbero il pacchetto centrale davanti a Meret.