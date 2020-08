Napoli, la Juve sonda Allan ma il brasiliano si è promesso all'Everton

La Juventus ha provato ieri l'inserimento per Allan, centrocampista in uscita dal Napoli e diretto all'Everton: nulla da fare infatti, troppa avanzata la trattativa tra azzurri e il club di Liverpool. Ieri infatti, secondo Il Mattino, Chiavelli e Giuntoli sono starti per ore al lavoro con il club inglese per definire i termini del trasferimento in Premier dell'ex Udinese.