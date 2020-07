Napoli, la lezione recepita dal club: solo da annunciare 5 rinnovi di contratto

Il Napoli aspetta fiducioso Victor Osimhen e lavora in vista del mercato estivo anche in altri ruoli, in entrata ed in uscita, ma non solo. Il club infatti sembra aver metabolizzato la lezione rimediata quest'anno con tante, troppe situazioni aperte che si sono accavallate portando a tensioni, incomprensioni e contribuendo probabilmente all'ammutinamento che ha condizionato fortemente la stagione. Per questo la società prima di tutto vuole definire tutti i rinnovi di contratto aperti ed in questi giorni sta lavorando anche su elementi che in realtà non hanno una scadenza di contratto così imminente.

"La situazione sui rinnovi? Stiamo lavorando forte su Zielinski, Maksimovic, Di Lorenzo, Mario Rui, Elmas. Contiamo di formalizzarli a breve", le parole del direttore sportivo Cristiano Giuntoli a Sky, prima della gara contro il Genoa. Per i primi due, Zielinski e Maksimovic, i discorsi sono avviati da tempo e dovrebbero essere i primi ad essere annunciati. Procede spedita la trattativa anche per Di Lorenzo e Mario Rui, il primo più che altro per adeguare l'ingaggio dopo una stagione in cui è risultato spesso tra i migliori, così come Elmas, classe '99 che ha altri quattro anni di contratto ma che il Napoli vuole prolungare e soprattutto adeguare puntando forte su di lui per il futuro. Chi non rinnoverà, ma ormai non è più una novità, è Arek Milik: "Non ha rinnovato e quindi è appetibile da tanti club, non può essere una sorpresa il fatto che sia seguito. Senza rinnovo, in questo momento, va verso la cessione", la conferma del ds Giuntoli senza timore di una svalutazione del cartellino che ormai è già messa in preventivo dal club.