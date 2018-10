Napoli, la mossa Maksi per mettere in ginocchio Liverpool

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'era stupore a inizio gara, tra tifosi e addetti ai lavori, per la posizione di Nikola Maksimovic. Carlo Ancelotti ha optato per il serbo al posto di Hysaj, favorendo così le incursioni di Mario Rui sulla corsia sinistra. "L'ho schierato lì perché ho studiato il loro pressing", ha spiegato l'allenatore del Napoli nel post-gara motivando così la presenza dell'ex Torino dal 1'.

Un'intuizione positiva, quasi geniale, perché può essere riproposta più volte nel corso della stagione ma anche perché è una rappresentazione ulteriore che questo Napoli non ha una veste tattica univoca. La squadra partenopea ha più varianti, un'arma in più a disposizione di Ancelotti per mettere in difficoltà gli avversari. Anche se di fronte hai i vicecampioni d'Europa.