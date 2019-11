Napoli, la notte che non ti aspetti: impresa e armistizio

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Carlo Ancelotti non poteva aspettarsi di meglio dalla trasferta di Liverpool. Il tecnico del Napoli ha visto la sua squadra firmare un'altra impresa in Champions, essendo la prima quest'anno a fermare i reds ad Anfield, dopo averli battuti all'andata, avvicinando ulteriormente la qualificazione e mandando gli inglesi a giocarsi il tutto per tutto a Salisburgo. Ma Ancelotti può essere soddisfatto anche per un post-partita significativo con il disgelo tra società e squadra con l'intervento diretto di De Laurentiis, dopo aver appurato lo spirito di squadra messo in campo contro i campioni d'Europa. Una notte che può segnare a tutti gli effetti la rinascita del Napoli.

IN CAMPO - Sul terreno di gioco, Carlo Ancelotti riesce nuovamente ad incartare la partita a Klopp. Maksimovic a destra, ma alla fine più da terzo centrale che da terzino, con Di Lorenzo a destra a centrocampo, costruendo un perfetto castello difensivo per limitare la spinta di Robertson. Il Napoli passa con Mertens, ha anche un paio di ripartenze per pungere che non sfrutta, mentre nella ripresa con organizzazione ed applicazione difensiva tiene botta sul lungo assedio dei reds - chiudendo i varchi centralmente e concedendo al Liverpool gli esterni, non avendo una punta fisica - che però alla fine non riescono mai ad impensierire Meret con la chance più ghiotta che arriva su un'uscita sbagliata del portiere azzurro.

FUORI - Dopo aver constatato la grande reazione, De Laurentiis ha fatto i complimenti alla squadra in prima battuta negli spogliatoi, tramite una telefonata svelata da Ancelotti in conferenza, e poi anche pubblicamente sui social. Il presidente ha fatto intendere che ci sono spiragli per cancellare le multe e, non a caso, venerdì dovrebbe incontrare la squadra: "Contro chi gufa addossando il non rendimento a rinnovi non effettuati, questa partita è la risposta definitiva. Bravo l'allenatore e bravi i nostri calciatori. Adesso tutti a testa bassa a lavorare duro ed a considerare le prossime partite come se tutte fossero contro il Liverpool. Non dobbiamo oggi parlare di misure societarie con i giocatori. Queste vicende le risolveremo tra noi senza pressioni o condizionamenti esterni".